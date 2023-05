Zaccagna è entusiasta "Grazie, non so che dire..."

Una performance davvero invidiabile quella che ha raggiunto Ivo Zaccagna (nella foto). Con ben 342 preferenze il presidente del comitato alluvione di Ricortola può ben essere soddisfatto: è il primo nella lista ’Massa è un’altra cosa’ che sostiene Enzo Ricci a sindaco di Massa. "Descrivere tutte le emozioni che sto provando in poche righe non è facile – rivela –. L’unica parola che riesco a trovare è ’solo’ un sincero grazie. Grazie per tutto il sostegno, l’affetto e la stima che gli elettori mi hanno dimostrato. Il risultato raggiunto è stato importante ed il merito è di tutte le persone che hanno creduto in me. Sono certo che resterà indelebile il ricordo di questi giorni faticosi, intensi ma emozionanti. Il mio impegno e la mia riconoscenza verso di loro sarà, come sempre, totale ed incondizionato".

Zaccagna guarda già al futuro, lanciando un appello agli elettori: " Vi chedo un ultimo sforzo per far si che si compia un progetto più ampio che deve vedere il 28 e 29 maggio Enzo Ricci - sindaco di Massa. Io come sempre ce la metterò tutta e lavorerò senza sosta per il bene della nostra città. Ci sarà da riallacciare il dialogo con la città, tutta, dalle periferie abbandonate completamente al loro destino, aumentare la collaborazione con le associazioni di volontariato e rendere i cittadini protagonisti attivi delle attività dell’amministrazione. Ora dobbiamo ’pedalare’ per andare definitivamente a vincere perché Massa è un’altra cosa".