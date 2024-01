’You and me - Dieci’ gestirà il bar fino a metà luglio. Garantirà ristoro al pubblico durante la stagione di prosa

Una sola offerta per la gestione del bar del teatro Guglielmi ed è quella vincente. Sarà la società ‘You and me – Bar Dieci’ di largo Senatore del Nero a gestirlo fino al 15 luglio a fronte di un canone da riconoscere al Comune di circa 300 euro. Il bar dovrà essere aperto durante gli eventi e gli spettacoli che si svolgeranno nel corso della stagione teatrale che prevede un minimo di 17 spettacoli per un totale di almeno 34 rappresentazioni durante le quali il bar dovrà essere aperto e funzionante. Il bar dovrà essere aperto anche in occasione di tutte le altre rassegne.