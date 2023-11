XV Edizione del Premio Letterario "Battì Libro" a Massa: "La partecipazione femminile al Risorgimento italiano"

Torna il Premio Letterario “Battì Libro”, giunto alla XV edizione. La manifestazione è promossa dal Circolo Culturale Endas “Edera” di Massa con lo scopo di promuovere la lettura fra gli studenti delle scuole superiori. Il Premio è nato nel 2006 ed ha avuto come protagonisti autori di primo piano della cultura italiana, quali Emilio Gentile, Antonio Caprarica, Antonio Ferrari, Rosetta Loy, Arrigo Petacco, Aldo Cazzullo e tanti altri. L’edizione relativa a questo ’anno scolastico conferma la collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana e la formula sperimentata nella precedente edizione. Dopo aver individuato un tema da approfondire, viene organizzato un incontro fra uno studioso della materia e i ragazzi; successivamente gli studenti devono elaborare un resoconto e, dopo la valutazione degli scritti, saranno premiati i migliori. Sono in palio 6 buoni spesa da 100 euro l’uno da utilizzare in libreria.

La tematica scelta è ’La partecipazione femminile al Risorgimento italiano’, tematica diventata di grande attualità. La conferenza introduttiva sarà tenuta da Alice De Matteo (Università di Salerno) sul tema “Maria Drago ed Eleonora Ruffini: protagoniste del Risorgimento” e si terrà alle 15,30 di giovedì 7 dicembre 2023 presso la Sala della Resistenza in Palazzo Ducale a Massa. La conferenza approfondisce le figure di due donne molto legate a Giuseppe Mazzini, che fu tra l’altro un precursore dell’emancipazione femminile, ed è aperta a tutta la cittadinanza (ingresso libero). Introdurrà il dottor Michele Finelli, borsista presso l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma e presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana (Ami). Coordina Paola Bombardi, presidente del Premio Battì Libro. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro febbraio, mentre le premiazioni si terranno nel mese di marzo.

"Il premio ha avuto negli anni prestigiose partecipazioni di autori noti a livello nazionale ed internazionale – spiega la presidente Paola Bombardi –. Autori le cui opere sono proposte all’analisi degli studenti perché ne traggano elaborati che vengono selezionati e premiati, e recentemente anche pubblicati come è avvenuto per l’ultima edizione che li ha portati sulle pagine de ‘Il Pensiero Mazziniano’. L’argomento proposto quest’anno non è stato scelto sull’onda emotiva degli ultimi, terribili, fatti di cronaca che hanno portato, spontaneamente, in piazza migliaia di donne (ma fortunatamente anche molti uomini) per testimoniare la necessità di ricollocare in primo piano il lavoro per una vera uguaglianza tra i sessi e una educazione ai diritti e ai doveri radicata nelle coscienze e non solo nei comizi: un’educazione di uomini e donne alla libertà e soprattutto ai doveri che sono stati sempre il primo insegnamento mazziniano. E’ per questa ragione che già da tempo era programmata la conferenza sulle protagoniste del Risorgimento". "Il mio ringraziamento – conclude – va a Michele Finelli per aver proposto il tema e la relatrice di quest’anno, e ai professori Laura Zocchi e Massimo Ceccanti i quali coordineranno il lavoro delle altre insegnanti che saranno impegnate nell’attività didattica".

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero telefonico 335 367144. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia, dell’Ufficio scolastico territoriale, dell’Associazione Mazziniana Italiana e della Domus Mazziniana di Pisa, e viene realizzata con la collaborazione delle aziende Ezio Ronchieri Spa, Campeggi Riuniti Partaccia e Pescheria DelMar.