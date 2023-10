"Workshop al Museo Ugo Guidi 2 di Massa: Tecniche e Canali per Posizionare le Opere sul Mercato" Il Museo Ugo Guidi 2 di Massa organizza un workshop per il 18 novembre per insegnare tecniche e canali utili per commercializzare le opere. Relatori di alto livello provenienti da Iperstudio di Milano.