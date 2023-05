William Walton, la storia dell’industria del marmo

’William Walton e il suo tempo’ di Marcello Bernieri è il libro protagonista del secondo appuntamento di ’Carrara si racconta’, il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Carrara, con la collaborazione della Fondazione Giorgio Conti, in programma domani alle 18.30. La rassegna si svolge nella suggestiva sede di palazzo Cucchiari, con ingresso libero. Pubblicato nel 1993 in edizione bilingue (italiano-inglese), il volume di Marcello Bernieri è dedicato alla figura di William Walton, uno dei protagonisti della storia dell’industria marmifera carrarese del secolo scorso, assieme a Carlo Fabbricotti. Presentano Marzia Dati e Daniele Canali. Carrara si racconta propone la conoscenza di libri dedicati alla cultura del territorio, editi da Sea, Società Editrice Apuana: il fine è quello di promuovere la cultura locale, attraverso saggi, guide, romanzi, fiabe, favole, ma anche aneddoti, filastrocche, che rischia, se non fissata su carta, di scomparire. I prossimi appuntamenti sono giovedì 15 giugno, alle 19, con Alessia Geloni dell’Accademia Albericiana che presenta ’Carrara e la sua gente’ di Mauro Borgioli e Beniamino Gemignani, con Maurizio Da Mommio e lo stesso Gemignani, mentre giovedì 22 giugno, alle 19, ’La lunga Cisa di Manrico Viti’, che con l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e Gualtiero Magnani.