Wild Summer fest, finale col botto Equi Terme racconta le Apuane tra arrampicate e avventure social

Oggi ad Equi Terme chiude il Wild Summer Fest, la tre giorni di meraviglie con sport all’aria aperta, gastronomia a chilometro zero e musica per tutti i gusti. L’ultima giornata è dedicata, con ritrovo alle 9, alla bicicletta con due pedalate cicloturistiche: una tra la Valle del Lucido e la Valle dell’Aulella con splendidi panorami sulle Apuane settentrionali e una più breve per famiglie con bambini lungo i sentieri intorno ad Equi Terme.

Sempre con ritrovo alle 9 è in programma l’escursione con guida ambientale dal titolo ‘Il cammino antico da Equi Terme a Vinca’. Non mancherà, al mattino e al pomeriggio, l’arrampicata su parete artificiale e l’escursione con caccia al tesoro (dalle 10 e dalle 15). Senza scordare, alle 9,30 il trail running, corsa nella natura, non competitiva. Nel pomeriggio alle 16,30 tavola rotonda sul tema “Raccontare le Alpi Apuane nell’era dei social network”. Parteciperanno numerosi content creator, youtuber ed escursionisti che racconteranno il loro modo di vivere e valorizzare le Apuane, il lavoro che svolgono per promuoverle al grande pubblico e la loro esperienza sul territorio. Modera Massimo Caleo. A seguire la presentazione del progetto ‘Insieme, Salute e Ben-Essere nei nostri Borghi’ con intervento del Comune di Fivizzano e i partner del progetto.

Gli orari e il programma dei vari appuntamenti si possono conoscere telefonando ai numeri 371-6277631 e 371-6289669, o sulle pagine Facebook www.facebook.comwildsummerfest, quelle Instagram www.instagram.comwild.summer.fest_equiterme e il sito www.presepeviventeequi.com.