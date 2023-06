White Carrara Tre mostre firmate da Votre

di Francesco Marinello

La stagione estiva è ormai alle porte e c’è grande fermento per la settima edizione di White Carrara, la prima sotto la direzione artistica di Claudio Composti, fondatore a Milano della mc2gallery e punto di riferimento per la fotografia in Italia. Prenderà parte alle kermesse anche l’associazione culturale Votre che da tempo si distingue come faro artistico per l’arte contemporanea nella nostra città. Dal 17 giugno al 5 agosto Votre Spazi Contemporanei ospiterà dunque tre mostre di livello curate da Nicola Ricci e Federico Giannini, direttore della nota rivista Finestre sull’Arte, presentando artisti che circolano costantemente nei più prestigiosi salotti contemporanei nazionali ed internazionali.

Nella white room di Votre in piazza Alberica andrà in scena ’Untitled’ in cui sarà possibile ammirare alcune opere di tre grandi nomi della pittura italiana come Giovanni Frangi, Daniele Galliano e Massimo Kaufmann. Frangi, indiscusso maestro della pittura di paesaggio e talvolta accostato alla corrente impressionista, porta a Carrara opere in cui centrale è il rapporto tra uomo e natura descrivendo raffinate vedute marine, scorci di grandi fiumi, boschi e montagne, dimostrando l’attitudine sperimentale di un artista che affida agli elementi naturali, l’acqua in primis, la propria idea di infinito. Galliano invece focalizza la propria attenzione sull’individuo colto nella sua quotidianità, ne ricerca i comportamenti e le debolezze con una pittura liquida e sfocata che sa d’istantanea fotografica, rivisitando tuttavia l’idea stessa di fotografia col mezzo pittorico. Infine l’artista astratto Kaufmann che analizza attraverso il colore le origini stesse della pittura proponendo all’osservatore un’arte basata sulle possibilità che la pittura offre: combinazioni di schemi diversi, accostamenti cromatici disparati, alternanza di linee e punti.

Occuperà invece le sale settecentesche di Palazzo Del Medico la mostra ‘Stanze’ che presenterà diversi lavori di Dario Ghibaudo in collaborazione con Carlocinque Gallery di Milano. Il pubblico carrarese potrà quindi ammirare alcune delle stravaganti e surreali sculture che l’artista piemontese ha realizzato negli ultimi anni e presentato nelle sue famose personali ‘Museo di Storia Innaturale’ (Cuneo 2022) e ‘41 Formelle’ (Milano 2023), ispirandosi, in maniera ironica, agli antichi trattati di zoologia dove non era raro imbattersi in immagini o descrizioni di animali in bilico tra realtà e fantasia. Presenti anche alcune formelle che Ghibaudo ha presentato per la prima volta da Carlocinque: un’opera visionaria e immaginifica, un unicum nel panorama artistico italiano contemporaneo che sorprende per il suo linguaggio innovativo ma che affonda le radici nella grande tradizione antica.

A chiudere il programma l’artista autodidatta Francesco Granai che presenterà nella project room di Votre, sempre in piazza Alberica, la sua interpretazione dell’arte cinquecentesca mostrando i suoi conflitti interiori posti in un eterno divenire di sottrazioni ed emozioni. Inaugurazione sabato alle 18.