"White Carrara rivoluzionata". Novità per la kermesse del marmo. Nasce l’esposizione diffusa

Una White Carrara completamente rinnovata e più vicina a un ritorno alle origini. Sono tante le novità pensate per la storica manifestazione cittadina di sculture e installazioni che annualmente ogni estate coinvolge il centro storico della città. In programma quest’anno dal 14 giugno al 29 settembre, White Carrara sarà declinata intorno al tema del design con un’esposizione diffusa di opere e oggetti tra le piazze e le strade del centro storico, attivando un dialogo tra arte e città e favorendo soprattutto l’incontro tra generazioni.

A illustrare l’edizione 2024 di White Carrara è stata l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, intervenuta nella commissione cultura presieduta da Gianmaria Nardi per fare un punto della situazione sugli eventi culturali estivi. Tra gli eventi illustrati dall’assessore, grande spazio è stato dato proprio alla ‘White’, con una riprogettazione a 360 gradi a partire anche dal tipo di allestimenti e delle zone in cui saranno posizionate le installazioni. "Sarà un ritorno al design – ha spiegato Dazzi – anche per essere in linea con gli indirizzi dell’Accademia di Belle Arti. Per gli allestimenti vorremmo allargarci andando anche oltre il centro storico e creare un’esposizione diffusa di opere".

Ogni opera di design sarà posizionata su blocchi di marmo grezzo forniti gratuitamente da aziende o studi o da chiunque abbia voluto contribuire per dare una mano. Tre opere di design saranno esposte ex novo per la prima volta. All’interno della programmazione della White sono previsti anche un evento musicale il giorno d’apertura, più incontri con architetti e designer e attività collaterali dei ristoratori. Altre opere più piccole saranno ospitate dentro alcuni fondi o vetrine preparate appositamente per l’evento. Previsto infine un progetto dell’Accademia e uno parallelo della scuola ‘Tacca’ in cui sarà realizzata una scultura collettiva.

Tra le altre iniziative illustrate dall’assessore, spazio anche a proposte culturali inerenti i libri, con gli incontri di ‘Salotto d’autore’ e ‘Carrara si racconta’, più eventi musicali e concerti con alcuni nomi importanti tra i papabili per venire a cantare in città, come ad esempio Maurizio Fabrizio, storico autore di testi di Sanremo e cantante, più altri nomi su cui l’amministrazione sta lavorando, provando a portare musica sul palco di Carrara, presumibilmente in zona teatro Animosi, e a Marina.

"Per i paesi a monte quest’anno abbiamo pensato a una rassegna di cinema all’aperto – ha aggiunto l’assessore Dazzi – con la collaborazione delle varie Pro loco. Umberto Moisè della Pro loco di Bedizzano curerà l’iniziativa. Saranno coinvolti tutti i paesi a monte, nessuno escluso, garantendo differenza nella programmazione. Stiamo valutando anche cosa portare su Avenza, perché è giusto garantire a tutte le aree un’offerta". A questi poi andranno aggiunti anche altri eventi patrocinati dal Comune, come ad esempio il festival etnico, africano, Con-Vivere e la Clacsonbeauty musical. Nelle prossime settimane l’amministrazione valuterà inoltre altri eventi da aggiungere al calendario estivo.