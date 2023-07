’White Carrara’ nel mirino Opposizione all’attacco "Offerta troppo debole"

di Daniele Rosi

La ’White Carrara’ sotto la lente d’ingrandimento. Continua a far parlare di sé la mostra d’arte nel centro storico, inaugurata ormai poco più di un mese fa, e su cui già dalla partenza si stanno alternando pareri da più parti sulla sua effettiva riuscita, sia per la risposta di pubblico che per la tipologia delle opere esposte. Una diversità di vedute che giovedì è stata confermata anche nel dibattito in consiglio comunale, con un’interrogazione posta dal consigliere Andrea Vannucci per un confronto sulla qualità della ’White 2023’. Nell’introdurre la sua interrogazione, Vannucci si è basato su alcuni spunti letti in un articolo di Federico Giannini sulla rivista di ‘Finestre sull’arte’ in cui, in conclusione, si definisce "l’ultima White leggermente migliore rispetto al passato, sebbene su fondamenta fragili e la sensazione di una rassegna superficiale senza idee di fondo, con una proposta debole".

"Credo sia avvilente per Carrara avere questo livello di qualità – ha aggiunto Vannucci -, è vero che le vecchie biennali avevano un costo enorme a fronte di non troppe presenze, però era indubbio il valore dell’investimento, che veniva riconosciuto nella sua valenza qualitativa. Lo scivolamento verso la White è stato devastante e il deserto di Carrara è visibile a tutti". Sul tema è intervenuto anche il consigliere Simone Caffaz, con una riflessione più ampia sul settore della cultura. "L’aggettivo debole lo trovo calzante – ha aggiunto Caffaz – ed è quello che in questo primo anno di amministrazione ravviso nei contenuti culturali. In passato si facevano eventi culturali con una buona rete di rapporti, che superavano la dimensione locale. Inoltre la scelta di una dirigente apposita da affiancare alla figura dell’assessore alla cultura, da la sensazione che ci siano due linee".

A queste osservazioni hanno poi risposto sia l’assessore alla cultura Gea Dazzi, che la sindaca Serena Arrighi, andando a smentire qualsiasi tipo di tensione tra le parti e rivendicando le scelte sulla White da un punto di vista qualitativo ed economico. "Della White, costata 80mila euro complessivamente, sono uscite su Repubblica e Corriere recensioni positive - ha replicato la sindaca - e le opere sono di qualità. Visti gli alti costi della Biennale, più di un milione di euro l’ultima organizzata, non mi sento di far spendere all’amministrazione tutti quei soldi per un unico evento estivo, e preferisco impiegarli in un progetto più grande di rigenerazione urbana".