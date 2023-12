Weekend di eventi natalizi. Gara di torte, libri e presepi. Con un omaggio a Pinocchio

Mercatini, presepi, presentazioni di libri. Fine settimana ricco di eventi, in Lunigiana. Da oggi fino a domenica, a Fivizzano ci sarà ‘Pinocchio sotto l’albero’, con mostre, animazione per bambini e un fantastico concorso per le torte più buone.

Nel fine settimana apertura della Fortezza della Brunella di Aulla, per scoprire un luogo maestoso, ricco di storia e mistero, dalle 14 alle 16:30, ingresso con visita guidata ogni 45 minuti. Oggi riaprirà il presepe artistico meccanico di Pallerone, nel Comune di Aulla. Si tratta di uno dei più antichi presepi meccanici della provincia di Massa Carrara, inaugurato nel lontano 1935, rinnovato nel 1968 e attivo, nell’attuale versione, dal 1995. Il visitatore, entrando nella suggestiva grotta di tufo, si trova di fronte il grande ‘boccascena’ della Natività, immersa in un contesto in cui i tanti personaggi animati meccanicamente svolgono le normali attività artigianali, di tutti i giorni, di quei tempi lontani e in un tipico paesaggio dell’antica Palestina.

Domani a Quercia di Aulla alle 17,30 inaugurazione della mostra ‘Imagina’ di Gianfalco Masini, nelle sale del borgo, e poi presentazione del libro ‘Lucietta organista di Vivaldi’, di Federico Maria Sardelli con intervento di Davide Pugnana, alle 16, in sala consiliare a Bagnone. E ancora Riccardo Boggi presenterà il suo libro ‘Ciel sereno, terra scura – racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato’, domani alle 17 al Bar Maurizia a Barbarasco, nel Comune di Tresana. Un libro da tempo esaurito, cercato sui mercatini dell’antiquariato, che ha visto una ristampa approdata in libreria. L’autore, Riccardo Boggi, ha deciso di ripresentarlo assieme a 9 racconti dedicati al mondo contadino, legati ai riti della medicina popolare. Domenica mercatino natalizio in Piazza Italia a Pontremoli, per curiosare tra le bancarelle e acquistare i primi regali. Sempre domenica all’Albergo Diffuso a Fivizzano, un concerto di musica classica, le 4 stagioni di Antonio Vivaldi, eseguito da Alfred Richter al violino e Saverio Crocetti all’organo. Appuntamento alle 17.30. Causa maltempo la manifestazione promossa dalla Proloco Città di Aulla fissata per oggi, si svolgerà invece domenica: dalle dieci al parco della Camilla ogni bambino potrà contribuirà alla realizzazione dell’albero di Natale, ci saranno inoltre mercatini, Babbo Natale in camper e un suggestivo spettacolo di fuoco.