Weekend all’insegna del dialetto Al Guglielmi c’è ’Votate Isidoro’

Alle urne anche il Teatro Comico Dialettale Massese. Questo weekend si profila davvero divertente per gli amanti della comicità nostrana: la compagnia Teatro Comico Dialettale Massese tornerà infatti in scena con la commedia ’Votate Isidoro’ di Giovanni Jannello. Venerdì e sabato, alle ore 21, e domenica alle 17, la storica compagnia dialettale massese ritroverà il suo pubblico al Teatro Guglielmi con una storia che farà sorridere, raccontando le allegre vicissitudini del candidato consigliere comunale Isidoro e della sua famiglia caciarona. In scena volti ormai noti e amati come Roberto Battistini, Rita Cappelletti, Marco Lazzini, Anna Maria Caribotti, Mario Ricciardi, Alberto Badiali e Max Fagnini che traineranno le giovani Giulia Manfredi e Giulia Michelucci, alla loro prima esperienza sul palco del Guglielmi. Tutti saranno diretti dal regista Roberto Borghini. Un ruolo fondamentale lo ha anche il cast tecnico: i suggeritori Francesca Casani e Gino Giannini, che quest’anno avrà anche il ruolo di direttore di scena ereditato dall’esperto Carlo Biagianti; le scene sono state curate da una delle colonne della compagnia, Luciano Turini; le musiche dal bravo Bruno Cantoni, accompagnato al mixer da Christian Sparavelli; dei costumi si occuperà invece Silvana Mignani, già vista in scena lo scorso anno con successo; i contatti con la stampa sono a cura di Maria Cristina Pippo, mentre il tam-tam sui social è curato da Max Fagnini. Prenotazioni da oggi alla biglietteria del teatro o telefonando allo 0585 41678.