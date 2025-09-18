Waterfront, lavori a rilento: "Rischiamo un’altra estate blindata"

A che punto sono i lavori del waterfront che dovrà ridisegnare il volto di Marina di Carrara? A chiederselo sono un gruppo di cittadini, che hanno scritto al nostro giornale per esprimere la loro preoccupazione sull’andamento dei lavori. Soprattutto sui ritardi nei cantieri e sul fatto che al lavoro si vedono pochissimi operai.

Dagli indicatori la preoccupazione maggiore è che anche la prossima stagione estiva si svolga con le transenne, le stesse che avevano mandato su tutte le furie il titolare del Johnnie Fox’s ingabbiato al punto da sembrare chiuso con conseguente calo della clientela. E con lui altri commercianti di Marina penalizzati da transenne, mancanza di posteggi e disordine in piena stagione balneare. E questo nonostante le numerose proteste di commercianti e associazioni di categoria che avevano chiesto di accelerare i lavori e seguire il cronoprogramma. A vedere l’andamento di cantiere sembrerebbe che i ritardi in effetti ci siano, così come i conseguenti disagi.

Per questo i cittadini chiedono all’Autorità portuale, titolare dei cantieri, di impiegare più operai e fare una corsa contro il tempo per avere la marina sgombra di lavori per la prossima stagione estiva. "A marzo 2024 abbiamo assistito alla presentazione da parte di Autorità portuale e amministrazione comunale dei lavori dei lotti 1 e 2 del waterfront - scrivono i nostri lettori -. In quell’occasione venne detto che essendo coinvolti anche fondi Pnrr i lavori sarebbero dovuti finire entro marzo 2026. Alla luce dei fatti sarebbe utile un aggiornamento delle tempistiche in relazione a questa scadenza, e visto che ad oggi in oltre un anno di lavori è stato portato a termine un tratto di poche centinaia di metri, l’unico peraltro dove già esisteva una ciclabile, che ci sono sempre poche persone al lavoro, che nel frattempo il litorale di Marina di Carrara sembra una periferia di una città in zona di guerra - concludono i cittadini - e vedendo i passi attuali si rischia di avere un’altra estate in queste condizioni con una pineta fronte cantieri che è oramai un parcheggio selvaggio".