"Votò contro la mia sfiducia È un garantista a fasi alterne"

Un "intervento confusionario, contraddittorio e un po’ isterico dovuto probabilmente all’ansia causa dalla mozione di sfiducia". Non ci sta il presidente del consiglio comunale, Stefano Benedetti, a subire l’ira e l’attacco in assise da parte del sindaco e affida la sua posizione a una nota scritta. "Il primo cittadino mi ha accusato di essermi macchiato di reati gravi (il riferimento è al processo legato alla Serinper ndr), supplicando le mie dimissioni e aggiungendo però di essere un garantista. Non è in linea con la politica del centro destra che da sempre ha conservato tra i propri valori il garantismo sulle condanne fino al terzo grado ed io per il momento sono solo un rinviato a giudizio di un processo che deve ancora iniziare. Ricordo che l’attuale governo sta lavorando per addivenire al più presto alla riforma della Giustizia che tra l’altro vede l’abolizione del reato di traffico di influenze illecite (reato contestato a Benedetti). Per questo motivo secondo lui dovrei dimettermi dal mio incarico ottenuto con una regolare e democratica elezione avvenuta in consiglio comunale". Parole che secondo Benedetti dimostrerebbero quindi la lontananza del sindaco dalle posizioni del centrodestra e il cambio di posizione rispetto allo stesso presidente del consiglio: "Al momento della presentazione della mozione di sfiducia nei miei confronti, il sindaco dichiarò il voto contrario, perché si riteneva un garantista fino alla condanna di terzo grado ed oggi che all’interno della maggioranza si è aperta una frattura insanabile sulla sua candidatura e dopo il mio appoggio pubblico al candidato di Fdi Marco Guidi, ha cambiato idea sul suo tipo garantismo e mi ha trattato come se fossi già stato condannato". Benedetti poi accusa ancora l’amministrazione di "poca trasparenza" e di "mancato coinvolgimento nelle scelte fatte di una buona parte della maggioranza. Persiani – conclude - è un uomo disorientato e molto più debole politicamente di quanto fosse all’inizio del suo mandato".