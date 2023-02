“Votate Isidoro” e... fatevi delle gran risate Torna in scena il Teatro comico dialettale massese

“Votate il teatro comico dialettale massese!“ è l’invito a cittadini e spettatori. Perché dopo anni di attesa, finalmente anche per il ‘Teatro Comico Dialettale Massese‘ si riaccendono le luci della ribalta, anzi del ‘Guglielmi’ dove può tornare ad esprimersi e regalare momenti di divertimento. La storica compagnia dialettale ritorna a calcare le scene nel prossimo fine settimana, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, e lo fa con un testo di Giovanni Jannello, dal titolo “Votate Isidoro”. La commedia che interpreterà sul palcoscenico del Teatro Guglielmi, vede protagonista una famiglia massese della fine degli anni ‘60 alle prese con una serie di avventure e disavventure. Saranno i sentimenti, gli istinti, l’amicizia, la politica e “un bicchiero de quel bon” a farla da padroni.

“Alla testa del popolo, per il popolo, con il popolo”: al grido infervorato di Isidoro, “compagno!” candidato consigliere, padre prolifico e amico caciaroso, si dipana la vicenda di questa simpatica famiglia interpretata dalla compagnia del Teatro Comico Dialettale che incuriosirà il pubblico massese. Sul palco un cast che mette insieme la maestria e il mestiere degli attori “nostrani” più collaudati con l’entusiasmo e la bravura di giovani nuove leve, al loro debutto. Un mix azzeccato che promette ilarità, leggerezza e svago.

"La scelta di portare in scena ‘Votate Isidoro’ – ha spiegato Borghini – è data anche dall’attualità della nostra città in cui a breve si svolgeranno le amministrative e volevamo far ridere il pubblico con un tema attuale. È una commedia tragicomica, si ride e si riflette".

In scena godremmo della comicità di Roberto Battistini, Rita Cappelletti, Marco Lazzini, Anna Maria Caribotti, Giulia Manfredi, Mario Ricciardi, Alberto Badiali, Giulia Michelucci e Max Fagnini, diretti da Roberto Borghini. Tutto il cast (anche tecnico) non vede l’ora di reincontrare il suo pubblico.