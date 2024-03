Voragini sull’asfalto. Pericoli in via Bozzone

Via Bozzone tra degrado, incuria e buche pericolose. "Alcune auto hanno riportato seri danni – riferiscono i consiglieri del Pd, Daniele Tarantino e Giovanna Santi, che prendono posizione sulle condizioni in cui versa la strada, alla Partaccia –. Le buche sono segnalate da cartelli da circa un mese ma nessuno è intervenuto. La situazione è peggiorata e nell’asfalto si è aperta una buca di un metro e mezzo di diametro profonda circa 6 centimetri. La strada rappresenta l’accesso all’unico rifornimento di gas metano in zona e quindi è molto trafficata. Le buche presenti sono quindi un’emergenza che deve essere sanata nell’immediato". Ma non solo. "Via Bozzone – continuano i consiglieri – è una discarica: rifiuti e spazzatura si trovano ovunque, ammucchiati ai lati della strada, segno di maleducazione civica ma anche di mancanza di interventi di pulizia. Non da poco è l’assenza di una rete che delimiti la carreggiata verso il fosso sotto l’autostrada, situazione che potrebbe essere causa di spiacevoli incidenti ai mezzi in transito soprattutto quando la vegetazione cresce. Ci impegniamo a monitorare la zona con un sopralluogo ogni 15 giorni per verificare la situazione".