Volontari protagonisti Puliscono boschi e torrenti

di Natalino Benacci

Scatta questa mattina il " Sabato dell’Ambiente", appuntamento mensile dedicato alla pulizia dei corsi d’acqua dai rifiuti abbandonati e dalle plastiche,promosso dal Consorzio 1 Toscana Nord. L’evento si svolge grazie alle associazioni di volontariato, alle amministrazioni comunali e alle aziende di rimozione rifiuti. Scendono in campo 22 associazioni di volontariato:7 in Lunigiana, 15 in Lucchesia e Piana. La manifestazione sarà una festa: una mattina all’aria aperta in cui grandi e piccini potranno prendersi cura dell’ambiente, dei corsi d’acqua e del territorio. Nei boschi, nei torrenti e nelle aree fluviali, nascosta tra i cespugli c’è una vergogna che avanza. La lavatrice non funzione più ? Buttiamola là. La vecchia stufa con le masserizie della nonna lo stesso. Così montagne di rifiuti in qualche modo riciclabili, trovano il loro spazio nei dirupi boscosi a ridosso dei torrenti, nelle vallette nascoste o sulle strade. Lungo quelle frazionali si può toccare con mano l’insensibilità e l’egoismo: gli oggetti che non servono più sono depositati fuori della carreggiata.Sulle provinciali continua lo scarico di gomme, pezzi meccanici e mobili.

Nel 2021 Ersu ha ricevuto, dalla Lunigiana, 425 segnalazioni di abbandoni e ci sono stati altrettanti interventi. E nel 2022 le segnalazioni sono fioccate al ritmo di 43 al mese. C’è un centro di raccolta a Mulazzo, ma si calcola che per la Lunigiana ne servirebbero altri quattro. Non si placa poi il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ai margini delle strade periferiche. C’è chi per svuotare vecchi depositi si affida a manodopera che lavora in nero, quindi è inconsapevole dell’ultimo viaggio dei rifiuti. Le zone nascoste non sono il solo posto preferito per lasciare testimonianze di inciviltà. Vengono segnalati ai confini col territorio emiliano, scarichi di vagonate di ingombranti vicino alla strada provinciale. E’ la solita storia; siccome fuori dalla Lunigiana il servizio ingombranti si paga, la trasgressione è servita: bastano pochi chilometri per liberare soffitte e cantine. Ma sono in arrivo le telecamere di sorveglianza e scatterà la tolleranza zero. Ecco gli appuntamenti in Lunigiana dei Mastro Lindo ambientali: Flattiera, in via Cantiere 5 alle ore 9 con i volontari di Alfa Victor per la pulizia del Canale del Ponte di Sotto; ancora a Filattiera alle ore 14.30 presso la palestra comunale, con l’associazione Cai Filattiera per la pulizia e il monitoraggio del torrente Monia; Bagnone, in Piazza del Teatro alle 9.30 con l’associazione Osservatorio Raffaelli per la pulizia del Torrente Mangiola e dell’Invaso della Marana, seguirà un sopralluogo sul Torrente Teglia; Stadano Bonaparte ore 9.30 al Ponte Vecchio insieme ai volontari dell’associazione Stadano Bonaparte per la pulizia di un tratto del Fiume Magra; Pontremoli, alle 9 al ponte della Cresa con Pietro Ravera Onlus per la pulizia di un tratto del fiume Verde; a Fosdinovo al campo di Caniparola alle 9 per la pulizia del torrente Isolone insieme ai volontari dell’associazione La Cuccia di MeMe. E domani 26, alle 9 a Albiano Magra, in Piazza della Chiesa di S. Martino insieme ai volontari dell’associazione ViviAMO Albiano per la pulizia di un tratto del Magra.