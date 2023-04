Volontari in cerca del fungaiolo scomparso

La speranza di ritrovare il corpo di Delfino Lombardi non si è spenta. Sette mesi dopo la scomparsa del 78enne fungaiolo di Fivizzano sui monti sopra a Comano, i volontari della Protezione civile hanno ricominciatto a cercarlo. Maurizio Pietrini, presidente della squadra Ser Fir Cb di Fivizzano lo aveva sempre detto: "Faremo l’impossibile per ritrovare Delfino e restituire almeno un pò di pace alla famiglia in angoscia". Così i volontari sono ripartiti alla ricerca del pensionato di Piano di Collecchia. Di lui non si sono più trovate tracce da quel giorno di inizio settembre quando era andato nella zona del Passo del Lagastrello, sopra Comano, per cercare funghi.

Nei giorni scorsi un gruppo di volontari del sodalizio si è recata su quella parte dell’Appennino, nell’alta valle del Taverone per riprendere le ricerche. I volontari, tutti esperti e seguendo una tecnica ben precisa, hanno setacciato la zona, attraversata dal Rio Paduletto, rio Ronco Giuda e Rio dei Roncoletti, il corso d’acqua del Canale del Bocco. Tutti i boschi, sassaie e praterie della zona sono stati attentamente monitorati sotto una pioggia mista a neve e il vento gelido.

Le ricerche hanno dovuto essere alla fine sospese per il pericolo di scivolare sul terreno in certi punti ghiacciato. "Torneremo appena le condizioni meteo lo permetteranno – assicura il presidente Pietrini – non smetteremo mai di cercare Delfino".

Roberto Oligeri