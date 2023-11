Volontari in azione per la salvaguardia del territorio

Esercitazione antincendio stamattina. Appuntamento nel piccolo comune, sopra al lago La Piana, per una esercitazione che vedrà il coinvolgimento di Regione Toscana, Unione di Comuni Montana Lunigiana e delle associazioni di volontariato Vab Villafranca, Vab Giucano, Vab Bardine, Alfa Victor Filattiera e Anpas Viareggio, quest’ultima con la messa a disposizione della figura del Logista, tipologia di personale ancora non presente in Lunigiana. Un evento importante che rientra all’interno di un percorso programmato dal Settore forestazione e Antincendi boschivi di Regione Toscana, insieme all’Unione di Comuni, per tenere aggiornato e allenato sugli incendi tutto il personale che normalmente interviene sul nostro intero territorio. Come si svolgerà? Una squadra di volontari e personale Aib dell’Unione di Comuni si recherà sul posto e, presa visione dell’incendio simulato, chiederà aiuto alla sala operativa regionale che a sua volta attiverà nuove risorse adibite alle operazioni di spegnimento: ulteriori squadre di operatori Aib, una vasca mobile dove fare rifornire l’elicottero, autopompa, botte, e tutti gli strumenti necessari a garantire un’efficace intervento. Il tutto verrà coordinato da un Direttore delle operazioni di spegnimento. L’esercitazione inizierà alle 9 e finirà per le 13.