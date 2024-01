Volontari già al lavoro: raccolta di indumenti da dare ai profughi

Domani il Comitato di Massa della Croce Rossa organizza una raccolta di indumenti che saranno utilizzati per i kit di prima accoglienza destinati ai migranti. La raccolta si farà in via delle Jare a Massa, dalle 9 alle 12,30 (ingresso cancello Evam). I volontari supportano a bordo le operazioni di prima assistenza insieme agli operatori dell’Asl e forniscono a uomini, donne e bambini il necessario per sbarcare. C’è l’esigenza quindi di raccogliere indumenti per ogni fascia di età (uomini, donne e bambini) nuovi o in buono stato, puliti e consegnati in buste di plastica, se indumenti da bambino indicando se possibile l’età di riferimento. Servono pantaloni, magliette, felpe, biancheria intima, ciabatte e peluches. I volontari prepareranno poi i kit da consegnare ai migranti al momento dell’approdo nei porti di Marina di Carrara e Livorno per da dare loro la giusta dignità al momento dell’accoglienza in Toscana.

L.S.