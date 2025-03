Volontari del futuro tra i banchi di scuola. Festa per il progetto

I volontari del futuro si trovano a scuola. Lo sanno bene alla Croce rossa di Albiano Magra: l’associaizone, punto di riferimento per la grande frazione aullese, da sempre promuove attività a favore dei più piccoli, in sede e a scuola. La Croce Rossa Italiana, tra l’altro, ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato. Basti pensare al ‘Progetto 8-13’, che promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendo l’occasione di conoscere l’associazione, scoprire gli ambiti d’intervento e apprendere i valori che ne guidano l’azione. I giovani iscritti al Progetto 8-13 si mettono in gioco come piccoli aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, sebbene potranno scegliere di diventare a tutti gli effetti volontari soci solo a 14 anni. Ad Albiano Magra il progetto funziona. Un esempio? Nel fine settimana è stata organizzata una festa di carnevale. I volontari hanno portato la propria esperienza in tema di sicurezza nelle scuole. Hanno incontrato gli allievi delle scuole medie Dante Alighieri di Aulla per il corso dedicato al BLSD (Basic Life Support Defibrillation), l’insegnamento delle manovre di primo soccorso, con uso del defibrillatore. "Non dobbiamo pensare - spiega il presidente Marcello Lo Presti - che i nostri ragazzi siano troppo piccoli per imparare queste manovre salvavita. La conoscenza è la migliore arma per riuscire a reagire in situazioni di emergenza. Educazione stradale, invece, per i bambini della scuola materna di Albiano Magra che hanno imparato come comportarsi sulla strada".

M.L.