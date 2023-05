"Volete applicare la legge sulle spiagge libere?"

Chiede risposte chiare sul futuro delle spiagge libere sul litorale massese la sezione CoNaMal di ‘Massa in500sullabattigia’. "E’ di questi giorni la notizia che l’Agenzia del Demanio ha richiesto formalmente a tutti i Comuni costieri della Toscana di avviare le procedure d’incameramento delle strutture di non facile rimozione degli stabilimenti balneari – sottolinea la portavoce Matilde Balatresi Nocchi – . Senza indennizzo e come da disposizioni di legge. Nel frattempo, nel nostro Comune si sta procedendo alla stesura delle Convenzioni con i concessionari confinanti con le libere per la loro gestione stagionale, come se tutti i problemi, relativi all’applicazione della Direttiva Servizi, nonché del Decreto Concorrenza, e, da ultimo, l’intimazione dell’Agenzia del Demanio, non esistessero!"

L’associazione chiede dunque ai due candidati sindaco al ballottaggio, Persiani e Ricci, "se vogliono continuare ad avallare una situazione di assoluta illegalità (oltre che di incertezza per tutti) o se avranno il coraggio di procedere celermente alla formulazione di bandi e alla liberazione di spiaggia rispetto a quelle date in concessione". Per ”In500sullabattigia” oggi il rapporto tra spiagge libere e in concessione è "assolutamente lontano dal “giusto equilibrio” intimato nel decreto concorrenza, ultima legge nazionale vigente, valida e rispettosa dei principi eurounitari". L’associazioone si rende poi disponibile al confronto ed anche "a rendere contributi validi, efficaci e già attuabili per la stagione a venire che rispecchino la voce dei cittadini e delle cittadine e il corretto rispetto della funzione pubblica che il demanio marittimo deve necessariamente perseguire". Ricorda che, "sia il Comune, in qualità di concreto e ultimo gestore del bene in oggetto, sia i dirigenti e i tecnici che saranno tenuti ad elaborare (o decidano di non farlo) i bandi, hanno un ampio potere nel merito e, al contempo, una grande responsabilità, non solo politica ma anche giuridica". "Adesso basta applicare la legge!"