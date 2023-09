Volare sopra ogni tipo di difficoltà I Lions regalano emozioni in cielo

Un fine settimana all’insegna del volo e della libertà per abbattere quelle barriere che la società ancora oggi fatica a superare. Si tratta di ’Volare senza limiti’, l’iniziativa organizzata dal Lions Club e dall’Aeroclub di Massa che fra sabato e domenica ha portato oltre 160 persone con disabilità fisiche e motorie ad affollare le piste dell’aeroporto di Marina di Massa-Cinquale. Tre i velivoli messi a disposizione, che anche grazie ad un cielo terso hanno sorvolato per l’intero weekend le spiagge di Massa, Montignoso e Forte dei Marmi arrivando fin sulle vette delle Alpi Apuane, regalando a tutti i partecipanti emozioni impossibili da descrivere a parole.

Enorme la soddisfazione da parte del presidente del Lions Club Valle del Serchio, Sergio Orlandi, che ha coordinato l’evento, giunto quest’anno alla quarta edizione, al quale hanno aderito ben 25 Lions Club toscani: "È un service – ha spiegato – che è stato deciso un giorno a tavola, quando si pensava a qualcosa che potesse aiutare persone meno fortunate. Siamo partiti da quaranta bambini, mentre adesso siamo arrivati a più di 160 presone di ogni fascia d’età, ma cerchiamo sempre di fare meglio. Prendere un aereo, anche di linea, è molto difficile per chi è disabile e perciò noi vogliamo regalare l’esperienza del volo a questa persone. I ragazzi – ha aggiunto – provano emozioni incredibili, che non si possono provare se non volando, ma in realtà siamo più noi ad essere grati a loro per come ci fanno sentire. La loro sensibilità si libera in maniera incredibile e l’ansia che precede il decollo, una volta atterrati, si trasforma in un grande senso di gratitudine". Emozioni che sono state descritte da Gianluca, appena rientrato dal suo volo: "È stata un’esperienza bellissima – ha raccontato –, sono stato davvero molto bene. ‘Volare senza limiti’ è un’iniziativa fantastica sempre, ma aggiungendoci il mare e lo scenario delle Alpi è davvero da dieci e lode". Ma quello andato in scena nel weekend è stato anche un evento che ha dato modo di toccare con mano la nuova gestione comunale, sotto la guida del comandante Jacopo Del Carlo, diventata operativa di fatto una settimana fa con l’ingresso di Medicea come fornitore di servizi e il passaggio di 6 dei 7 dipendenti dell’Aeroclub Marina di Massa con il nuovo provider. "Eventi come questo – ha spiegato il commissario – fanno parte dei motivi per i quali esistono infrastrutture come questa. Si riempie il cuore a vedere questa struttura lavorare così bene e a permettere a queste persone di provare l’emozione del volo. Vogliamo fare ancora di più, lasciando le polemiche alla politica". E intanto si pensa già al "Volare senza limiti 2024": "La filosofia del Lions Club – ha sottolineato Orlandi – è di metterci a disposizione degli altri. Il nostro slogan è infatti ‘We serve’, cerchiamo di creare qualcosa là dove manca".

Alessandro Salvetti