Vola la Toscana nord Impennata nell’edilizia Tanti indicatori positivi Crisi di bar e negozi

di Daniele Rosi

Una Toscana nord ovest che vola. Impennata nel settore manifatturiero e nelle costruzioni, nei servizi frena invece il commercio al dettaglio. I numeri, illustratri dai tecnici dell’Ist Massimo Marcesini e Massimo Pazzarelli, danno segnali confortanti di ripresa e stabilità. La ricchezza prodotta nella provincia, nel 2022 è cresciuta del +4,6 per cento. Il valore aggiunto del territorio apuano si porta così a quota 4.675 milioni di euro, tornando a posizionarsi in linea rispetto ai livelli prima della pandemia. Nel 2022, con l’eccezione del solo comparto agricolo, che ha un calo di un punto percentuale, tutti gli altri settori economici provinciali risultano in crescita. L’andamento provinciale è stato trainato dai servizi, cresciuti del +4,5 per cento su base annua, e dalle costruzioni che sulla spinta degli incentivi fiscali hanno registrato un +17,8 per cento, ben oltre la media regionale e nazionale. Meno intensa la crescita del comparto industriale, costruzioni escluse, che si ferma a un +0,9 per cento nell’anno, restando ancora due punti percentuali e mezzo sotto i valori registrati prima della pandemia. Si tratta di tendenze che dovrebbero proseguire, seppur con intensità ridotta, anche nel 2023. In crescita le imprese a conduzione straniera, che sono aumentate di 111 unità con un +4,5 per cento, arrivando a 2598 registrate. Le imprese femminili sono invece cresciute dello 0,5 per cento a quota 5152 registrate, per un’incidenza pari al 23 per cento sul totale provinciale. Diminuzione invece per le imprese giovanili, che nel 2022 segnano una perdita di 63 unità, corrispondente a un – 4 per cento, portando il totale delle unità a 1508. Bene il lapideo che da solo rappresenta il 20 per cento dell’export provinciale, con vendite estere di pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite, con risultati positivi nel 2022.

Con circa 417 milioni di euro di controvalore, l’export è aumentato del 17,9 per cento. In crescita anche la vendita del materiale lapideo grezzo +2 per cento. Record nel 2022 per il porto di Marina di Carrara con rotabili, general cargo, rinfuse solide e project carcgo, che hanno movimentato 5,5 milioni di tonnellate di merci, un valore in aumento del 60 per cento sul 2021. In aumento anche il mercato del lavoro locale, con buoni dati nell’occupazione maschile e nei giovani. Il tasso di disoccupazione nella provincia è sceso dall’11,7 per cento del 2021 all’8,9 per cento del 2022. Accelera la domanda di lavoro delle imprese nel 2023, mentre stabile risulta l’artigianato e in calo le cooperative. Le imprese del commercio e la somministrazione si sono ridotte dello 0,8 per cento e gran parte delle perdite sono imputabili al commercio al dettaglio in sede fissa. In contrazione anche l’ambulantato e il dettaglio non fisso. Buona crescita del turismo, con un + 14 per cento delle presenze nel 2022 e pernottamenti oltre il milione di euro. Valori che superano quelli pre-pandemia di oltre 56mila presenze. Una crescita sostenuta anche dal segmento straniero, che nel 2022 ha registrato un + 63 per cento rispetto al 2021, che già aveva raddoppiato i valori dell’anno precedente, al punto da superare anche le presenze di tre anni fa.