"Vogliamo sapere di cosa stiamo parlando a Massa Carrara": Ambiente, Erosione, Turismo

"Il Piano regolatore del porto non porterà a un ampliamento e non avrà ulteriori conseguenze sull’erosione? Può darsi, ma nessuno ha visto la documentazione. Prima vediamo le carte, che ora devono essere rese pubbliche, e poi giudicheremo". E’ questo in sintesi il pensiero di ambientalisti, balneari e categorie economiche legate al turismo del mare. Perchè fino a questo momento solo l’Autorità portuale dispone del progetto, completo di disegni, specifiche tecniche, studi correntometrici e calcoli numerici. Gli altri non hanno visto nulla, nonostante abbiano chiesto da tanto tempo di vedere il piano, come nel caso dell’associazione Paladini Apuoversiliesi. "Finora abbiamo ascoltato soltanto parole, quelle dell’Autorità portuale, ma l’atto di fede è destinato solo a Dio. E poi il porto è causa dell’erosione a prescindere dal Piano regolatore. Ma non ha mai pagato per questo". L’adozione del Piano regolatore, che non significa approvazione, prevede la pubblicazione dei documenti; poi scatteranno i termini di 45 giorni per inviare le osservazioni al Ministero dell’Ambiente, come richiede l’iter di Vas (Valutazione ambientale strategica), cui è sottoposto il nuovo Prp con procedura aperta il 7 febbraio 2022. I Paladini, ma non solo loro, faranno analizzare il Piano. "Se gli esperti diranno che l’erosione con i lavori potrebbe aumentare anche solo di una minima percentuale, ci opporremo con tutti i mezzi". E non solo l’erosione. "Ci sono anche altri aspetti da analizzare attentamente: l’inquinamento e quindi i rifiuti, l’inquinamento acustico, per cui c’è già una vertenza per la situazione attuale a Marina di Carrara, e il rischio idrogeologico alla foce del torrente Carrione".