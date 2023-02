"Vogliamo rinnovare il Partito democratico"

Congresso Pd, centinaia di persone all’iniziativa con Bonaccini e Mercanti. Circa 400 persone hanno preso parte all’incontro promosso alla Torre Marina domenica pomeriggio. Un incontro che ha messo a confronto i candidati alla segreteria nazionale Pd, Stefano Bonaccini, e alla segreteria regionale Pd, Valentina Mercanti. Nell’aria si respirava la vittoria di Bonaccini tanto che il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, lo ha anticipato durante l’incontro. Giani ha colto l’occasione per elogiare l’operato del consigliere Bugliani: "La freschezza della sua giovane età e l’esperienza di una politica che gli ha sempre proposto delle lotte per avanzare i suoi valori le sue idee la sua persona, sono una garanzia perchè già in questa occasione la leadership di Giacomo, dalle consultazioni, dice che a Massa Carrara mancano ancora due circoli ma siamo al 55% per Bonaccini segretario. E vi ringrazio per questo successo".

La conferma è avvenuta a spoglio finale: Bonaccini a Massa Carrara ha prevalso con il 50,8% e Elly Schlein con il 45%. Nel resto dei circoli toscani Bonaccini è in testa alle preferenze non superando la soglia del 50% mentre l’onorevole Schlein si attesta un buon 44%. In un sondaggio Intwig il 61% degli intervistati si è pronunciato in maniera netta a favore di Bonaccini. Ma la guerra delle cifre è ancora in corso e i numeri che conteranno saranno quelli del prossimo 26 febbraio, con le primarie aperte.

"Voglio ringraziare Stefano Bonaccini e Valentina Mercanti che hanno dato a questo territorio un’opportunità di confronto importante – è il commento del consigliere Bugliani, presidente della Commissione affari istituzionali del Consiglio regionale – . Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa che ci permette di arricchire e di legare anche al nostro territorio il percorso congressuale con cui abbiamo la possibilità di rinnovare il Pd. Un partito che dovrà rafforzare la sua capacità di ascolto nei confronti delle comunità, delle aree centrali della nostra regione così come di quelle più marginali. Dal nostro territorio è arrivata una risposta importante: un segnale che evidenzia voglia e capacità di partecipare".

Fra il pubblico erano presenti tanti sindaci, rappresentanti istituzionali, consiglieri regionali ed esponenti politici tra cui l’onorevole Martina Nardi e l’onorevole Fabio Evangelisti, la vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli. Al tavolo, la sindaca di Carrara, Serena Arrighi e la vice presidente della provincia, Elisabetta Sordi. Insomma, un Bonaccini orgoglioso, che ha affrontato vari temi tra cui il lavoro, la sanità e l’istruzione pubblica, la crisi energetica: "Se divento segretario vi chiederò di andare davanti alle fabbriche, ai bar, nelle piazze e nei mercati a raccogliere firme per introdurre nel Paese una legge d’iniziativa popolare sul salario minimo legale".

Angela Maria Fruzzetti