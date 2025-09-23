Voci di donna E il jazz dialoga con l’arte

C’è qualcosa nel jazz che sfugge alle definizioni: non è mai un punto d’arrivo, ma un movimento continuo. E da questa natura fluida nasce “Voci di Donna”, progetto del quartetto Dòni in residenza artistica da oggi a giovedì a Fosdinovo, realizzata assieme agli studenti dell’Accademia di Carrara, la performance è un’esperienza unica, costruita interamente sul dialogo tra voci, pianoforte, batteria, momenti di narrazione e arti visive. Un progetto inserito nel Festival ‘Mutamenti’, promosso dall’Istituto Valorizzazione Castelli: un percorso che ormai da anni porta il jazz nei luoghi storici del territorio dell’Alta Toscana.

Il quartetto, formato da Martina Ghibellini (voce ed effetti), Silvia Balzarin (voce, strumenti, narrazione), Anna Cavedon (voce e pianoforte) e Rita Brancato (batteria e percussioni), conduce una ricerca musicale che affonda le radici nel jazz, ma si muove oltre i confini di questo genere. Al centro, il racconto del femminile: una trama fatta di suoni, parole e immagini non convenzionali.

Il primo appuntamento è per oggi alle 18 con le prove aperte alla Torre Malaspiniana di Fosdinovo: un’occasione per osservare da vicino la fase creativa, ascoltare e vedere come nasce una performance collettiva. Il pubblico potrà assistere al processo, non al prodotto finito. Il cuore della residenza sarà il concerto di domani alle 21,30 in piazza Camposanto Vecchio a Fosdinovo. In caso di maltempo nella chiesa dei Bianchi. In questa occasione, il lavoro condiviso verrà presentato nella sua forma completa: un intreccio di voci, pianoforte, batteria, narrazione e arte visiva. Giovedì il progetto si concluderà con una matinée rivolta alle scuole di Caniparola: un modo per trasmettere l’esempio di questa espressione condivisa e far conoscere il jazz alle nuove generazioni.

‘Mutamenti’, fin dalla sua prima edizione, è attento al coinvolgimento di giovani e donne. "Donne musiciste, compositrici e creatrici di arte, non solo interpreti – spiega Rita Usai, dell’Istituto Valorizzazione Castelli. – Il jazz, che storicamente ha relegato le donne al ruolo di sole cantanti, trova qui una nuova espressione che rompe con questo schema tradizionale: le quattro componenti del quartetto Dòni sono infatti anche autrici degli arrangiamenti e dei contenuti narrativi".

L’edizione in corso del festival è iniziata il 3 settembre. "È un’occasione pensata non solo per gli appassionati, ma per tutti i cittadini, che possono – anche nel proprio comune – godersi o scoprire per la prima volta un’esibizione live", aggiunge Usai. "Non si suona solo jazz in senso stretto, ma i vari ospiti ne recuperano le radici, lo contaminano con altri generi, dalla musica classica a quella africana, o lo associano a diversi ambiti artistici, come nel caso di “Voci di Donna”", conclude.

