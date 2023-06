Voce all'Autore", Alberto Casadei apre la rassegna letteraria a Palazzo Binelli"

Stasera alle 21 a Palazzo Binelli con ‘La suprema inchiesta’ di Alberto Casadei (nella foto) si apre il ciclo di otto appuntamenti di ‘Voce all’autore’, la rassegna dedicata alla letteratura, organizzata dal settore cultura e dalla biblioteca ’Lodovici’ in collaborazione con le librerie ‘Nuova Avventura’ e ‘Ali di carta’. ‘Voce all’autore’ si apre con il primo dei due omaggi a Italo Calvino, nel centenario della nascita. L’autore in dialogo con Davide Pugnana racconterà del suo romanzo, che riprende una misteriosa indagine che ruota attorno all’omicidio di una escort di lusso, assassinata brutalmente a poca distanza da Palazzo Grazioli. Casadei insegna letteratura italiana all’università di Pisa. Si è laureato e specializzato in letteratura italiana alla scuola Normale superiore, ha pubblicato numerosi lavori di italianistica e di comparatistica del Cinquecento e del Novecento, tra cui ‘Stile e tradizione nel romanzo contemporaneo’. Coordina il premio letterario Stephen Dedalus sostenuto dal festival ‘Pordenonelegge’ ed è il curatore del blog ‘Laboratorio di letteratura’.