’Viva le donne’, mostra collettiva al Convento dei Cappuccini

"Viva le Donne" è il titolo della prima mostra collettiva con cui il gruppo culturale Eva Eva, ideato e progettato dall’artista massese Marcella Cardone, fa il suo debutto nel panorama apuano con lo scopo di andare oltre le barriere culturali perché l’arte, con la A maiuscola, è senza catene, appartiene a tutti ed è inclusiva senza bisogno di ricorrere all’autoreferenzalità.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna-8 Marzo, il gruppo Eva Eva in collaborazione con il gruppo social Caffè artistico-letterario apuano ha organizzato una collettiva di artisti apuani presso il Convento dei Cappuccini a Massa. I promotori ringraziano per l’adesione anche l’associazione Padre Damiano da Bozzano che da un paio d’anni opera all’interno del convento con varie iniziative culturali, sociali nonchè con opere di carità per i più bisognosi.

La mostra sarà inaugurata oggi, alle ore 17, con la presentazione degli artisti Daniela Bertani, Marcella Cardone, Lucia Della Scala, Gianluca Della Tommasina, Eleonora Fescina, Emwan Kulpherk, Anna Maria Lenzetti, Rossana Leonardi, Ombretta Marchi, Sonia Menghi , Barbara Peracchi , Nico Sgadò, Anna Divan, Patrizia Tenerani, Marina Vergassola, Michela Zucchi.

Previsto anche un ’reading’ di poesia dei poeti Marco Alberti, Benedetta Ci , Stefano Bessi Carloni , Fabio Cristiani, Marina Marini Danzi , Manuela Fazzi, Angela Maria Fruzzetti, Barbara Molinari, Giorgio Parolini, Roberta Pisani, Sara Chiara Strenta (in arte Mary Anne), Brunella Tornaboni. La mostra resterà aperta fino al 10 marzo ed è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 18.