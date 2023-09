Vitalizio del marmo Come e dove ritirare i pagamenti del mese

Al via il pagamento del vitalizio del marmo. Il Comune di Carrara informa che la rata relativa al secondo quadrimestre 2023 del vitalizio comunale del marmo è in pagamento a partire da lunedì prossimo nella sede di Bper banca Spa di via Roma a Carrara e nelle altre filiali della banca. Per informazioni su temi, luoghi e orari per la percezione del vitalizio gli intererssati possono contattare il settore ambiente e marmo di palazzo civico telefonando in orario d’ufficio al numero 0585 64.15.27. Si tratta della rata del vitalizio per le famiglie hanno operato alle cave relativa al secondo quadrimestre dell’anno in corso.