Vita nuova per l’antica via della Scala Una scultura accoglie i volontari

di Natalino Benacci

Riscoprire l’antica via della Scala, detta anche degli “Scaleri“ salendo da Pracchiola a Ronco Pietro: il sogno di tanti escursionisti è diventato realtà. Per ricordare Pier Giacomo Tassi e Giulio Armanini che erano legati al progetto di recupero degli Scaleri si sono ritrovati in tanti poco sopra Pracchiola per festeggiare il completamento del progetto che aveva preso il via nel 2017 ed è finito con la messa in sicurezza del tracciato grazie a un finanziamento regionale. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Jacopo Ferri, la presidente dell’associazione “Cio nel cuore“ Antonella Bonvicini che in questi anni ha seguito l’iniziativa, il presidente della Comunità Cibo di crinale Italo Pizzati, studiosi del territorio come don Lorenzo Piagneri e Luciano Bertocchi. Durante la cerimonia sono stati ringraziati gli “artisti della pietra“ Fabio Bagatta e Luciano Preti che, con l’aiuto di Stefano Fanti e altri, hanno abbellito il punto di arrivo del percorso con una pregevole opera in arenaria da cui sgorga la freschissima acqua del Monte Orsaro. Tutto era iniziato diversi anni fa quando su iniziativa di Pier Giacomo Tassi e di altri volontari era stata ripulito l’antico tratto della strada Lombarda che portava dalla frazione pontremolese ad un Hospitale dei frati di San Giacomo d’Altopascio e poi al passo del Cirone. Poi si era svolta una cerimonia di intitolazione al professor Giulio Armanini, originario di Toplecca e studioso di storia locale che ha ricostruito le vicende di quelle popolazioni montane. Perchè la Lunigiana è incrocio di antiche strade. Non solo quelle percorse dai grandi personaggi come Federico II, Carlo VIII o Gian Galeazzo Sforza, che guidarono eserciti lungo la via Francigena. Ma anche quegli itinerari più nascosti frequentati da carbonai, contrabbandieri e fuggitivi che appartengono alla piccola storia dei borghi montani di confine e che oggi sono quasi dimenticati. Come la Strada Lombarda che sin dal Medioevo svolse la funzione di via alternativa a quella Romea o Francigena che attraversava il Passo della Cisa, ma era controllata dalle torri militari. Il percorso medievale collegava la Pianura padana a Lucca attraversava l’Appennino passando per il Passo del Cirone. Nell’alta Val di Magra transitava dal borgo di Pracchiola percorrendo il ponte della Colombara per ricongiungersi poi con la Via Francigena a Groppodalosio. Per anni questa viabilità è servita agli abitanti per il trasporto di persone e merci dal bosco e sottobosco e dei prodotti agricoli. Nel 1928 il percorso è stato semiabbandonato in seguito alla nuova viabilità carrabile e limitato al solo uso dei confinanti per poi essere abbandonato negli ultimi decenni. Ora è di nuovo percorribile.