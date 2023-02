Visite per l’udito gratis in farmacia

Visite gratuite sulla salute dell’udito alla farmacia comunale 3 a Massa, all’interno del Centro Maremonti. Domani dalle 9.30 alle 12.30 specialisti dell’udito saranno a disposizione per valutazione della capacità uditiva (esame audiometrico) e della salute del condotto uditivo con video-otoscopia. La giornata è dedicata alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi ed è dedicata chiunque stia sperimentando difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma e così via. L’esame dura in tutto una ventina di minuti. Per prenotare è sufficiente telefonare allo 0585 253947 o recarsi direttamente alla farmacia.