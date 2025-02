Visite oncologiche gratuite per la diagnosi precoce con il Progetto di Ant

Sono 24 le visite di prevenzione oncologica gratuita disponibili a febbraio grazie al ‘Progetto melanoma di Ant’. Sarà possibile accedere a visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. La giornata, si terrà il 16 negli Studi Medici della Farmacia Stefanini, via Aurelia Sud 173/A a Massa, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, telefonando alla sede Ant al numero 0585/040532 martedì 4 dalle 10 alle 13 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca.