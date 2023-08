Visite guidate e luoghi “segreti“

“Chiese, castelli e palazzi aperti in Lunigiana“ è la rassegna curata da “Farfalle in Cammino“ che offre ai turisti e agli stessi lunigianesi la possibilità di scoprire le bellezze che Pontremoli conserva ma che sono, per quasi tutto l’anno, difficilmente fruibili. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 3488097918 e 3663712808 o via mail a [email protected] Ecco alcuni appuntamenti: Notturna alla Pieve di Sorano (7 agosto ore 21), Filattiera (9 agosto 18), Gavedo (10 agosto 18), Chiesa di S. Francesco e Seminario Vescovile di Pontremoli (11 agosto 11), Mulazzo (11 agosto 21), Licciana (12 agosto 18), Albiano (14 agosto 21), notturna a San Caprasio di Aulla (18 agosto 21), Villa Pavesi Negri a Scorano, Pontremoli (19 agosto 10), Oratorio di S. Maria Bianca a Traverde, Pontremoli (19 agosto 16), Pieve di Codiponte (25 agosto 17).