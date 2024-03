Visite gratuite per prevenire malattie oculari

Screening gratuito nelle farmacie Nausicaa per difendere la salute della vista e prevenire la sndrome da occhio secco, disturbo molto diffuso che colpisce una persona su 3 oltre i 45 anni di età portando continuamente discomfort oculare, annebbiamento della vista e infezioni di vario tipo. Con il termine “sindrome da occhio secco” si indica generalmente l’alterazione quantitativa o qualitativa delle lacrime che inumidiscono la superficie oculare a contatto con l’esterno e che formano sulla cornea il cosiddetto film lacrimale, una vera protezione per la salute dell’occhio. Quando le componenti del film lacrimale non sono prodotte in maniera corretta, oppure la secrezione è insufficiente, si ha una sofferenza oculare.

Scopo dell’iniziativa di Nausicaa SpA è intercettare i pazienti con la patologia ad uno stadio iniziale attraverso un test avanzato e totalmente gratuito in farmacia, per indirizzarli ad una valutazione specialistica e alla eventuale terapia precoce attraverso un percorso dedicato in collaborazione con l’Oculistica dell’Asl. Lo screening è dedicato agli over 45 con almeno uno dei sintomi. La campagna comincia oggi alla Farmacia comunale Fossone con visite gratuite della durata di pochi minuti, dalle 9 alle 13. Gli appuntamenti proseguiranno domani alla farmacia comunale di Fivizzano e il 3 aprile a La Prada con lo stesso orario; venerdì 5 invece nelle farmacie comunali Paradiso (9-13) e Fiorillo (15,30-19,30), lunedì 8 e martedì 9 aprile rispettivamente a La Perla e alla farmacia Cavatore con orario 9-13. Per prenotare è sufficiente telefonare in farmacia o digitare www.nausicaacarrara.it e registrarsi autonomamente sul portale di prenotazione.