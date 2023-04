Visite gratuite per prevenire i tumori

Progetto Mammella under 45: al via le prenotazioni per le visite organizzate dall’Ant. Il 14 aprile saranno disponibili 16 visite gratuite allo Studio Radiologico Mergoni, di piazza Garibaldi 9 a Massa per altrettante donne sotto i 45 anni che ne faranno richiesta. L’esame comporta visita senologica ed ecografia mammaria grazie all’impegno dei volontari di Ant delle sezioni apuane e di Lucca. Le visite nell’ambito del Progetto Mammella Ant per la prevenzione dei tumori al seno saranno effettuate dalle 9,30 alle 17.30. Le prenotazioni saranno possibili dalle 10 alle 12.30 fino ad esaurimento posti telefonando alla sede Ant di Massa al numero 0585 040532.