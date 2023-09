Visite gratuite e informazione a Massa: i volontari Lilt tornano in azione

Visite con i medici specialisti, prevenzione in fabbbrica e iniziative scientifiche nel programma dell’associazione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che ha ripreso a pieno l’attività. La sede di via Democrazia 19 è rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e, come sempre, i volontari sono disponibili a fornire informazioni e prendere nominativi per eventuali visite. Le visite di prevenzione saranno effettuate coordinando le disponibilità dei medici specialisti, dei volontari, della nutrizionista e potranno essere prenotate telefonando dalle 10 alle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al numero 0585488280 oppure recandosi nella sede. La prossima iniziativa di sensibilizzazione e di prevenzione, proposta e studiata dal dottor Dante Cesaretti, riporterà la “Lilt” in fabbrica per il “Safety Day” il mercoledì 13 settembre nello stabilimento apuano della Solvay Chimica Italiana. La Lilt sarà presente con un gazebo con i propri volontari che distribuiranno materiale informativo relativo alla prevenzione delle malattie oncologiche. Lo scorso anno erano state proposte visite ed ecografie di prevenzione, ora grazie alla relazione della nutrizionista Anna Sassi si punterà ora a sensibilizzare sull’importanza di una corretta alimentazione nei lavoratori turnisti. Altro importante appuntamento sabato 7 ottobre per la prima festa delle associazioni provinciali delle Lilt toscane a Torre del Lago Puccini. Prima manifestazione del genere in Italia, con diverse interessanti iniziative ludiche e scientifiche in programma, che vedrà la partecipazione del presidente nazionale Francesco Schitulli. E nel mese di ottobre “Nastro Rosa Lilt for woman 2023”: grazie alla disponibilità del dottor Fabrizio D’Alessandro, tutti i lunedì saranno disponibili visite senologiche con ecografia mammaria a sei pazienti al giorno, dedicate a donne under 45.