Visite gratuite di prevenzione

I cittadini del comune di Montignoso potranno usufruire di 24 visite di prevenzione oncologica gratuita da parte della Fondazione Ant. Grazie al ’Progetto melanoma’ di Ant, infatti, sarà possibile accedere a visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e neoplastiche. La giornata si terrà sabato 20 maggio presso la Casa delle Caroline, di fronte al distretto sanitario di Montignoso, in via Carlo Sforza, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonando lunedì 15 maggio alla sede Ant di Massa (0585 040532) dalle ore 10 alle 13 fino a esaurimento posti il giorno. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Marmo e del Comune di Montignoso.