Visite al Noa e ’lezione’ ai ragazzi del Repetti

La giornata mondiale del rene è un importante appuntamento annuale istituito per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di incrementare le misure e le strategie di prevenzione. In questa occasione domani, dalle ore 9 alle 14, al Noa, al piano terra nella sede del servizio di Emodialisi, un medico nefrologo e un’infermiera saranno a disposizione dei cittadini per effettuare un’anamnesi, una breve visita e alcuni test mirati, tra i quali l’esecuzione dello stick urinario e la misurazione della pressione arteriosa, con l’obiettivo di prevenire possibili insufficienze renali.

Sempre in occasione della giornata mondiale del rene, venerdì il direttore dell’unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi del Noa, Aldo Casani, parteciperà a un incontro programmato al Liceo classico Repetti di Carrara nell’ambito di uno specifico percorso biomedico. Nello spazio dedicato agli studenti, verranno ricordati i principali fattori di rischio, legati quasi sempre a un’alimentazione non corretta, ad altre cattive abitudini e alla scarsa attività fisica. Verranno inoltre illustrati i comportamenti corretti da adottare per tutelare il benessere dei reni, con consigli utili e suggerimenti per una migliore gestione della malattia. "Dopo la pausa forzata dettata dalla pandemia – evidenzia il dottor Casani – queste iniziative, volte alla sensibilizzazione delle malattie renali e alla loro prevenzione, sono molto importanti per accrescere consapevolezza nella popolazione ed evitare rischi derivanti proprio dai danni renali".