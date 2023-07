Visita guidata gratuita a Massa alla scoperta delle opere di Kazumasa Mizokami

Visita guidata gratuita oggi, alle ore 18.30, alla mostra “Dove nascono le stelle” dell’artista giapponese Kazumasa Mizokami al Museo Diocesano di Massa. Kazumasa, artista di fama internazionale, è nato nel 1958 ad Arita, località famosa in Giappone per la sua ceramica detta “Imari” e i curatori della mostra accompagneranno il pubblico alla scoperta delle sue colorate creazioni in ceramica. La mostra presenta 46 sculture (nella foto una delle opere) con cui l’artista giapponese, raffinato interprete delle antiche tecniche della ceramica nipponica, esprime una visione del mondo che proietta lo spettatore verso un futuro archetipico che è dentro di noi. Una piacevole occasione per immergersi nel mondo fantastico di Kazumasa, ma anche per riscoprire tesori d’arte nascosti e poco conosciuti del territorio di artisti come Jacopo della Quercia (1374-1438), Felice Palma (1583-1625), Agostino Ghirlanda (1550-1588) e Domenico Fiasella (1589-1669). La visita è gratuita ma è gradita la prenotazione al numero 0585 499241. La mostra, aperta fino al 4 ottobre a ingresso libero, è organizzata dall’Associazione Quattro Coronati e dal Museo. E’ visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 21 alle 24, il venerdì dalle 18 alle 24.