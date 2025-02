Visita domenica col Wwf a Ronchi e Poveromo

Domenica si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle Zone Umide, World Wetlands Day. Il Wwf di Massa Carrara per l’occasione ha organizzato una visita guidata gratuita alle aree umide della zona di Ronchi e Poveromo, con il patrocinio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Il ritrovo alle 10,15 al Centro Didattico Wwf dei Ronchi in Via Donizetti 1 per la visita al bosco umido di Ronchi di fronte al Parco, all’area in via Verdi, all’area umida dentro al Versilpark, al Bosco del Sale e alla contigua Buca degli Sforza che sarà interessata a lavori di bonifica con ricostituzione dell’area umida originale.