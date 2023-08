Visita di Giani nel borgo di Ponzanello Progetto per il restauro del maniero

E’ forse la prima volta nella storia che un ‘governo’ di Firenze entra fra le mura dello storico borgo di Ponzanello, in Comune di Fosdinovo: ma una volta attraversate le porte ne resta ‘conquistato’ a sua volta. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha infatti visitato il piccolo paese fortificato durante la festa di ‘Ponzanello Illumina’. Tutto è piccolo in una dimensione umana che si allontana dal caos e riconquista spazi naturali di cui si sente un gran bisogno post pandemia. Un’attenzione che la Regione ha anche concretizzato sotto il profilo economico, come evidenzia la sindaca Camilla Bianchi che ha accolto e accompagnato Giani nella visita assieme al presidente del consiglio comunale, Sauro Correrini: "Abbiamo ricevuto dalla presidenza della Regione un contributo di 30mila euro destinato alla frazione di Ponzanello che sarà quasi interamente destinato alla pulizia di erbe, piante e arbusti infestanti e all’incarico di progettazione di restauro del castello, affidato all’architetto Nicola Gallo. Il progetto servirà a partecipare a nuovi bandi per intercettare le risorse necessarie al recupero e restauro dello stesso. Il presidente Giani è rimasto colpito dalla vivacità del piccolo borgo, animato in quelle ore dalla festa di paese. Prima nessun presidente di Regione aveva mai fatto visita a Ponzanello. Il recupero del castello potrebbe essere la rinascita del borgo intero, in un’ottica di rilancio di tutta la Lunigiana". La sindaca ringrazia anche il pittore Claudio Cargiolli, originario di Ponzanello: grazie alla donazione e vendita all’asta di una sua opera ha permesso di organizzare la festa. "Ho le mie radici nel borgo – dice Cargiolli – nello spirito del luogo che amo e a cui cerco di dare una mano in particolare quest’anno per far ripartire la festa che si era fermata durante la pandemia. Una festa organizzata dal paese, in particolare dai giovani, con tanta voglia e volontariato. La visita di Giani è stata la ciliegina sulla torta".