Visita del generale di brigata alla caserma Plava Lorenzo Falferi elogia i carabinieri apuani

Visita del generale di brigata Lorenzo Falferi alla caserma ’Plava’ di Massa. Nella mattinata di ieri, il nuovo comandante della legione carabinieri della Toscana ha fatto visita alla sede del comando provinciale di Massa Carrara. Nel corso della visita ha incontrato il comandante provinciale, colonnello Americo Di Pirro, e una rappresentanza di carabinieri in servizio nella provincia Apuana, a cui ha espresso un vivo ringraziamento per l’attività quotidianamente svolta a favore della popolazione della provincia. Il comandante della legione si è intrattenuto con gli ufficiali indicando le linee guida della propria azione di comando, sottolineando in particolare l’importanza di essere sempre accanto ai cittadini per offrire risposte alle numerose richieste di sicurezza che provengono dalle nostre comunità. Prima di lasciare la città si è recato al comune di Massa dove ha incontrato il sindaco Francesco Persiani che ha rinnovato il forte sentimento di vicinanza dell’amministrazione all’arma . Il Generale Falferi ha iniziato la carriera militare nel 1986, frequentando i corsi dell’accademia militare di Modena e della scuola di applicazione di Roma e, infine, il corso dell’istituto superiore dello stato maggiore al i centro alti studi della difesa. E’ laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza. Ha conseguito il master di formazione in sicurezza internazionale, in studi strategico militari e quello in strategia globale. E’ stato insignito della croce d’oro per anzianità di servizio militare, medaglia d’oro al merito di lungo comando ed è ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.