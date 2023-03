Visita alla Concia lungo il Frigido Appello per il recupero

L’associazione culturale Borgo del Ponte Santa Lucia - Capaccola organizza per domani, alle ore 16, una visita guidata alla Concia, storico luogo di terrazzamenti con agrumeti ed edifici per la lavorazione delle pelli, tabacchi e mulini azionati con l’energia prodotta dall’acqua del fiume Frigido. La struttura è abbandonata al degrado totale e tante sono state le pubbliche manifestazioni di interesse per riportarla a nuova vita, trovandosi proprio sulla sponda del fiume Frigido, in prossimità della chiesa di San Martino e quindi facilmente accessibile. Obiettivo della visita è favorire la conoscenza del territorio, dalle bellezze alle criticità. La partecipazione è libera ed è previsto il ritrovo alle ore 15,45 presso la fontana monumentale di piazza San Martino al Borgo del Ponte. Per informazioni chiamare il numero 339 2049-044.