Virginia Woolf e Msr Dalloway. Incontro a tema

Domani alle 18 alla Dickens di piazza Alberica torna l’appuntamento con la letteratura inglese. Protagonista della conferenza di Paolo Bugliani saranno la scrittrice inglese Virginia Woolf e il suo capolavoro ‘Mrs Dalloway’. Un romanzo ambientato in una calda giornata di giugno del 1923 in cui Clarissa Dalloway, raggiante socialite londinese, esce per comprare dei fiori e ultimare così i preparativi per una festa che avrà luogo la sera stessa. Septimus Warren Smith, reduce di guerra perseguitato dai fantasmi del conflitto, concluderà invece la sua giornata con un atto estremo: suicidandosi a causa dei suoi deliri traumatici. Sebbene il romanzo sia, nell’intenzione dell’autrice, un dittico che ruota attorno a questi due personaggi, Clarissa ne è indiscutibilmente la protagonista, nonostante sia accompagnata da una pletora di personaggi femminili, ciascuna degna di nota.