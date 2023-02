Violenza sessuale: rinviato a giudizio

di Andrea Luparia

Ha perso il primo round in Tribunale il giovane di Carrara accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni di una ragazza. Ieri, nel primo pomeriggio, il Giudice dell’Udienza preliminare Fabrizio Garofalo lo ha rinviato a giudizio. La prima udienza è stata fissata per il 27 settembre. Impossibile, ovviamente, conoscere già ora la composizione del collegio giudicante: si vedrà. Ma scendiamo più nei dettagli e vediamo di cosa il giovane di Carrara è accusato. Diciamo che si tratta di una storia a puntate. La giovane, nata in Marocco ma residente da tanti anni nel nostro paese, inpassato aveva già presentato una denuncia contro il giovane.

L’aveva accusato ma poi ci aveva ripensato e al momento di dare testimonianza durante l’incidente probatorio, aveva fatto marcia indietro. Ed era ritornata a vivere insieme al fidanzato. Purtroppo, però, la pace tra i due innamorati è durata poco, molto poco. E la ragazza ha presentato una nuova querela di parte per violenza sessuali, maltrattamenti e lesioni. Non solo confermando le precedenti dichiarazioni ma accusando il partner (ma sarebbe meglio dire l’ex partner) di comportamenti inusuali e di volerle imporre pratiche sessuali che lei rifiutava. Le forze dell’ordine hanno fatto le loro indagini e alla fine il fascicolo con prove (vere o presunte si vedrà) è finito sul tavolo del sostituto procuratore Elena Marcheschi che ieri mattina, in aula, ha sollecitato e ottenuto, nella veste di Pubblico ministero, il rinvio a giudizio dell’accusato.

Inutile il tentativo del difensore, l’avvocato Giuseppe Del Papa di far “saltare il banco“ facendo scagionare subito il suo assistito. Dopo una bella battaglia in punta di diritto tra Pm e difesa, il Gup ha dato ragione all’accusa. Ovviamente aver perso il primo round non significa aver perso la guerra. Adesso infatti sarà un collegio giudicante a valutare i fatti per stabilire se le ipotesi accusatorie sono solide o meno.