Violenza sessuale Giovane indagato

E’ una brutta storia quella di cui si è parlato l’altro giorno in una delle aule del Tribunale di Massa. Davanti al Gip Marta Baldasseroni era seduto un giovane lunigianese, di origini nord africane, accusato di violenza privata, lesioni aggravate e stalking ai danni di due minorenni. Alla fine dell’interrogatorio il Giudice dell’indagine preliminare ha disposto la revoca della misura cautelare (divieto di avvicinamento a una ragazze e ai luoghi che lei frequenta). Decisiva è stata una delle prove presentate dalla difesa: una delle ragazze a quanto sembra continua a cercare l’indagato inviandogli video e foto. Non solo. In un video, a quanto pare, direbbe "Io ti amo ma ti ho dovuto denunciare". Da notare che sia l’indagato che una delle ragazze ricordano poco o niente dei fatti al centro delle indagini. Hanno bevuto super alcolici? E di conseguenza nessuno dei due ricorda bene cosa è accaduto? Ma cerchiamo di ricostruire un minimo la storia. Il giovane e la minorenne hanno fatto copia fissa per quasi due anni. Lui in quel periodo era brusco e talvolta la insultava ma nulla di più. Tutto cambia, secondo l’accusa, quando lei lo lascia. E un brutto giorno, davanti ad un bar, lui le avrebbe strappato di mano il cellulare, le avrebbe tirato un calcio, colpita con una testata, insultata e perfino graffiata. Da quel momento lei è stata costretta ad andare sempre in giro accompagnata. Ora la “palla“ passa al Pm Mansi. Troverà nuovi elementi probatori e testimoni? Di certo tra non molto dovrebbe arrivare l’avviso di conclusione indagini cui seguirà la presentazione delle memorie difensive. A quel punto si svolgerà l’udienza preliminare e il Gup deciderà se il processo andrà avanti o meno.

A.Lup.