Violenza, scudo nella scuola ’Lotto marzo tutto l’anno’ Una targa per l’impegno

Alla scuola media ’Leopardi’ una targa dai centri anti violenza per l’impegno nel sensibilizzare gli studenti contro la violenza tra i generi. Si tratta di un attestato al lavoro svolto da docenti e studenti nell’ambito del progetto ‘Lotto marzo tutto l’anno’, che rientra nel più ampio percorso ‘Un anno di eventi’, coordinato dalle docenti Sara Pierotti e Sara Ceccarelli. E così ieri mattina gli operatori territoriali dei centri contro la violenza di genere, quelli che giornalmente sono impegnati a combatterla sul campo, hanno fatto visita ai ragazzi per congratularsi del lavoro fatto.

Un incontro che è stato possibile grazie all’impegno della maestra Stella Chiodo della scuola ’Finelli’ dell’istituto ’ Menconi’, che ha fatto incontrare due realtà diverse, la scuola e i centri antiviolenza. Per il Cif ‘Donna chiama donna’ c’erano la presidente Nella Pisani e la responsabile Francesca Menconi, per il Pur (Progetto uomini responsabili) il presidente Cataldo Scavuzzo. A fare gli onori di casa c’era la dirigente Elsa Daniela Novelli, per il Comune di Carrara l’assessore alla cultura Gea Dazzi e in rappresentanza della commissione alle Pari opportunità la storica presidente Alina Gijka. "Credo e spero ci sia un giorno dove non ci sia più bisogno di parlare di lotta per la libertà e i diritti delle donne – ha detto la dirigente Novelli –. Ma che si parli solo di persone. La nostra scuola è impegnata per formare delle belle persone. Per questo progetto ringrazio le responsabili Sara Pierotti e Sara Ceccarelli, ma anche la maestra Stella Chiodo e le professoresse Alice Lamberti, Sara Raffaelli, Francesca Ceccarelli, Marina Giarelli, Silvia Ceravolo, Jenny Lorè e tutti gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo". L’assessore Dazzi si è complimentata con i ragazzi per la loro sensibilità: "Siete il futuro e siete le donne e gli uomini di domani", ha detto invitandoli a visitare gratuitamente la mostra ‘La lotta delle donne’ di Tano D’amico in corso al Carmi. Pisani, Menconi e Scavuzzo hanno parlato della nascita dei centri e della loro importanza per la risposta immediata per chi subisce violenza. "Dobbiamo essere consapevoli di cosa offre il territorio – ha detto Chiodo – in questo caso i centri antiviolenza. Dobbiamo essere consapevoli di come si lavora nelle scuole, così si opera in sinergia. È così che è nato questo incontro".

Alessandra Poggi