Violenza di genere Incontro in spiaggia Iniziativa ‘Aperitivando on the beach’ al Bagno Ristorante Eden al Cinquale. Stasera alle 19 l’incontro ‘Non solo il 25 novembre’ sulla violenza di genere. Interverranno esperti e rappresentanti istituzionali. Info 3313993540. #MassaCarrara