Violenza di genere Il disagio dell’uomo pentito

Sono danni fisici, psicologici che schiacciano la donna. Ferite al femminile che non si cicatrizzano mai. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, un rapporto di forza storicamente inuguale fra l’uomo e la donna. Due facce, maschile e femminile, analizzate nell’incontro che si è tenuto venerdì a Palazzo Ducale organizzato dal centro antiviolenza ‘Donna chiama Donna’, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione del ‘Centro italiano femminile’ di Carrara. A entrare nello specifico è stato il ricercatore in neuroscienze Jacopo Agrimi dell’università di Siena. "Il ricercatore Agrimi ha elencato le conseguenze della violenza nelle relazioni intime in ambito neurologico e cardiologico - spiega Francesca Menconi responsabile del centro antiviolenza-. E’ scientificamente provato che i danni causati dalla violenza di genere sono devastanti. Gli studi stanno andando verso la sperimentazione di un farmaco per contenere questi danni. Una ricerca che necessita di fondi".

Poi è intervenuta la psicologa Allison Uvelli del dipartimento di Scienze mediche dell’università di Siena con l’analisi del dolore cronico quale conseguenza della violenza nelle relazioni intime. "La psicologa si è basata su dati empirici derivanti dai questionari compilati durante le interviste fatte alle donne - prosegue la Menconi -. Questionari che noi come centro abbiamo distribuito alle nostre donne". A fare un quadro sulle perizie è stato invece il medico legale Alessandra Masti dell’università di Siena. "La dottoressa ha messo in campo la difficoltà di compilazione di una perizia per quanto riguarda le donne vittime di violenza perché la medicina di genere è un mondo che deve ancora essere approfondito" conclude Menconi. Le risposte allo stress nell’uomo trovano spazio "nel vissuto, gli stereotipi, il patriarcato, la famiglia, i modelli - ha sottolineato Cataldo Scavuzzo, presidente del Progetto uomini responsabili (Pur) - Mi sono reso conto che c’era un disagio negliuomini, che non avevano alcun posto dove andare nel momento didifficoltà, perché fino ad oggi non c’erano posti che accoglievano l’uomo. Ci arrivano dai tribunali, devono venire in maniera obbligata per ottenere la sospensione condizionale della pena e fare un percorso con noi. Quest’anno ne abbiamo 25 in aumento e l’obiettivo del pur è l’interruzione della violenza, la messa in protezione della vittima e che non ci siano recidive. Dopo che hanno frequentato quasi per un anno gli incontri singoli fatti con lo psicologo e 28 incontri di gruppo, questi uomini all’inizio ostici poi alla fine ci chiedono di tornare".