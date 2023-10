Violento scontro tra due macchine. Ferito cacciatore

Incidente rocambolesco nel pomeriggio di domenica scorsa, che ha richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso per un uomo, cacciatore, rimasto coinvolto nel violento scontro che ha visto protagoniste due autovetture. Mentre proveniva da Villa di Tresana, un automobilista a bordo di una Yaris, per motivi che ancora restano da accertare, poco prima del centro di Barbarasco si è violentemente scontrato con una Audi che si trovava in quel momento parcheggiata lungo la strada. E nell’impatto la prima autovettura con il conducente a bordo, si è rovesciata in mezzo alla carreggiata, tanto che il traffico è stato bloccato. Sul posto si è immediatamente portata un’autombulanza che ha soccorso il ferito e una pattuglia di carabinieri della compagnia di Pontremoli per i rilievi del caso. Pare si trattasse di un cacciatore di ritorno da una battuta di caccia al cinghiale nella zona.

R.O.